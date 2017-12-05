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Доллар на межбанке подешевел

05.12.2017 12:17
Во вторник, 5 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,20/27,23*, к 12:00 котировки составили 27,17/27,19

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,16, максимальные - 27,20. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,18, максимальные - 27,23.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4633/0,4640, к 12:00 котировки составили 0,4632/0,4638.

Торги по евро начались с котировок 32,2564/32,2920,  к 12:00 котировки составили 32,2127/32,2364.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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