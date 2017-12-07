Официальные курсы банковских металлов на 7.12.2017

Нацбанк Украины установил на 7 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 342578,34 грн;

серебро - 4368,64 грн;

платина - 248862,01 грн;

палладий - 268922,78 грн.

Напомним, на 6 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 343982,87 грн;

серебро - 4423,72 грн;

платина - 252085,69 грн;

палладий - 275718,72 грн.

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