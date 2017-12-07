Генпрокуратура провела обыски в главном офисе ПриватБанка

Генпрокуратура обыскала главный офис ПриватБанка, но изъятий документов фактически не было

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели следственные действия в главном офисе ПриватБанка в Днепре. Об этом пресс-секретарь банка Олег Серга сообщил в комментарии на странице пользователя Facebook.



"Ничего серьезного не происходило, обысков и изъятий документов фактически не было. Следственные действия Генпрокуратуры по кредитам, выданным в прошлые годы. Заняло около получаса, работе сотрудников банка не мешали", - рассказал он.



Ранее ПриватБанк подал заявление в Соборное отделение полиции в Днепропетровской области с требованием возбудить уголовное производство относительно выявленных банком фактов подачи неустановленными лицами в суд исковых заявлений о взыскании задолженности по кредитным договорам.



Бывший совладелец финучреждения Игорь Коломойский дал показания Национальному антикоррупционному бюро в деле о национализации банка.



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