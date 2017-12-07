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Генпрокуратура провела обыски в главном офисе ПриватБанка

07.12.2017 15:43
Генпрокуратура обыскала главный офис ПриватБанка, но изъятий документов фактически не было
Фото: EPA

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели следственные действия в главном офисе ПриватБанка в Днепре. Об этом пресс-секретарь банка Олег Серга сообщил в комментарии на странице пользователя Facebook.

"Ничего серьезного не происходило, обысков и изъятий документов фактически не было. Следственные действия Генпрокуратуры по кредитам, выданным в прошлые годы. Заняло около получаса, работе сотрудников банка не мешали", - рассказал он.

Ранее ПриватБанк подал заявление в Соборное отделение полиции в Днепропетровской области с требованием возбудить уголовное производство относительно выявленных банком фактов подачи неустановленными лицами в суд исковых заявлений о взыскании задолженности по кредитным договорам.

Бывший совладелец финучреждения Игорь Коломойский дал показания Национальному антикоррупционному бюро в деле о национализации банка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Генпрокуратура
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