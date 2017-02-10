Банки нарастили активы до 1,26 трлн грн
Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, в прошлом году выросли на 1,913 млрд грн, или на 0,2%, - до 1,256 трлн грн по состоянию на 1 января 2017 года. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.
Объем предоставленных кредитов за год сократился на 3,845 млрд грн, или на 0,4%, - до 1,006 трлн грн.
Обязательства банков за этот период снизились на 18,158 млрд грн, или на 1,6%, - до 1,133 трлн грн, в то время как капитал банков вырос на 20,071 млрд грн, или 19,4%, - до до 123,784 млрд грн.
За прошлый год количество работающих в Украине финучреждений, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, сократилось на 21 - до 96, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.
Ранее сообщалось, что в 2016 году зафиксирован рекордный убыток банковского сектора Украины - 159 млрд грн. Убытки обусловлены резервированием кредитного портфеля ПриватБанка. При этом, отмечается в материалах НБУ, для остальных банков отчисления в резервы значительно снизились, а совокупные убытки уменьшились до 23 млрд грн по сравнению с 66 млрд грн в 2015 году.
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