Курсы валют НБУ на 14.02.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 4 копейки

На 14 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2716,5110 грн за $100;

2887,3795 грн за 100 евро;

4,6786 грн за 10 руб РФ.



На 13 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2720,6833 грн за $100;

2891,8143 грн за 100 евро;

4,6234 грн за 10 руб РФ.

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