НБУ укрепил гривню на 24 копейки

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 24 копейки

На 16 февраля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2699,3603 грн за $100;

2849,1748 грн за 100 евро;

4,7547 грн за 10 руб РФ.



На 15 февраля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2723,0462 грн за $100;

2892,6920 грн за 100 евро;

4,7161 грн за 10 руб РФ.





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