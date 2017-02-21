Прибыль HSBC сократилась более чем вчетверо

Прибыль HSBC Holdings по итогам прошлого года составила $3,45 млрд

Прибыль HSBC Holdings по итогам прошлого года сократилась в 4,4 раза - до $3,45 млрд. Об этом финучреждение сообщает на официальном сайте.



Выручка банковской группы за отчетный период уменьшилась на 19,8%, до $48 млрд.



По итогам четвертого квартала банк зафиксировал убыток в $4 млрд против убытка в $1,1 млрд годом ранее. Квартальная выручка сократилась на 36,9%, до $9,5 млрд.



Снижение прибыли связано со списанием всего остающегося гудвилла подразделения Global Private Banking в Европе, убытка от продажи бизнеса в Бразилии и рядом других факторов, объяснил глава банка Стюарт Гулливер.

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