Прибыль HSBC сократилась более чем вчетверо
Прибыль HSBC Holdings по итогам прошлого года сократилась в 4,4 раза - до $3,45 млрд. Об этом финучреждение сообщает на официальном сайте.
Выручка банковской группы за отчетный период уменьшилась на 19,8%, до $48 млрд.
По итогам четвертого квартала банк зафиксировал убыток в $4 млрд против убытка в $1,1 млрд годом ранее. Квартальная выручка сократилась на 36,9%, до $9,5 млрд.
Снижение прибыли связано со списанием всего остающегося гудвилла подразделения Global Private Banking в Европе, убытка от продажи бизнеса в Бразилии и рядом других факторов, объяснил глава банка Стюарт Гулливер.
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