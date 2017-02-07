Пять банков имеют статус проблемных - Рожкова

По данным НБУ, сейчас в Украине пять финучреждений имеют статус проблемных

Пять банков в Украине на данный момент имеют статус проблемных. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова, пишет FinClub.



"Статус проблемности не является приговором. 13 банков были проблемными, но вернулись на рынок в разное время", - заявила она.



Вероятно, к проблемным банкам НБУ мог отнести учреждения с непрозрачной структурой капитала. Таких банков осталось два: банк Новый, подконтрольный КБ Южное, и банк Гефест, который сейчас Игорь Кутицкий выставил на продажу.



FinClub пишет также, что банки сократили вчетверо внешние долги, НБУ ожидает прибыльную работу банков в 2017 году, депозиты стали основным ресурсом банков, а доля недействующих кредитов подскочит до 46%.



Ранее сегодня сообщалось, что в 2016 году зафиксирован рекордный убыток банковского сектора Украины - 159 млрд грн. Убытки обусловлены резервированием кредитного портфеля ПриватБанка.



НБУ ожидает ускорения темпов прироста вкладов по сравнению с 2016 годом.



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