Наличный доллар подорожал на 14 копеек

В среду, 1 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 14,63 коп до 26,9620 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 12,07 коп - до 27,2913 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,1 грн, минимальный курс продажи - 27,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,37 коп и составляет 28,3417 грн, средний курс продажи вырос - на 6,47 коп до 28,9430 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп составляет 4,361 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп до 4,721 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка Продажа Средний курс 26,9620 27,2913 0,4361 0,4721 28,3417 28,9430 Медиана 27,0000 27,3000 0,4480 0,4720 28,4000 28,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ по 30 банкам Киева и Киевской области к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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