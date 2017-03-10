НБУ проверяет данные о приеме в банках "паспортов ЛДНР"
Национальный банк Украины (НБУ) в случае подтверждения информации о принятии банками так называемых "паспортов ЛДНР" намерен предложить Совету национальной безопасности и обороны применить санкции к материнским структурам представленных в Украине банков с государственным российским капиталом.
Как сообщила LIGA.net пресс-служба регулятора, санкции нужны, чтобы предотвратить вывод этими банками средств путем возврата полученных от материнских структур займов и уплаты процентов по ним.
НБУ направил официальные запросы в российские банки относительно обслуживания ими клиентов с использованием "документов", выдаваемых боевиками в Донбассе. В случае официального подтверждения этой информации регулятор обратится к секретарю СНБО Александру Турчинову с предложением о применении санкций к таким банкам.
НБУ напоминает напомнил, что Украина жестко осудила указ президента страны-агрессора, предоставляющий российским банкам право обслуживать своих клиентов с использованием этих "паспортов" и назвала его одним из доказательств оккупации украинских территорий.
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