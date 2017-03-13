К продаже активов банков привлекут американские компании
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) совместно с Национальным банком Украины (НБУ) начинает пилотный проект по реализации крупных пулов активов неплатежеспособных банков, которые находятся в залоге НБУ. Как сообщает ФГВФЛ на официальном сайте, суть проекта заключается в привлечении к продаже международных консультантов - американских компаний.
К продаже привлекут: Дебтекс Украина (дочернюю компанию DebtX) и Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн (дочернюю компанию FFN).
В пилотном проекте будут задействованы активы, находящиеся в залоге НБУ по выданным кредитам рефинансирования, в восьми банках: VAB Банк, Брокбизнесбанк, Дельта Банк, Актив-банк, банк Киевская Русь, Еврогазбанк, банк Финансы и Кредит и Златобанк. Из этих активов сформировано два пула, которые включают права требования по кредитам с общей суммой задолженности около 5 млрд грн каждый.
Вся предпродажная подготовка, маркетинг активов и поиск потенциальных покупателей возложена на выбранные компании.
По условиям пилотного проекта, поиск покупателей на сформированные лоты будет осуществляться как в Украине, так и за ее пределами.
Фонд напоминает, что НБУ как обеспеченный кредитор согласовывает способ и место реализации активов, находящихся у него в залоге. При этом все предусмотренные внутренними нормативными актами ФГВФЛ процедуры будут соблюдены. По требованию фонда стартовая цена лотов должна быть установлена не ниже оценочной стоимости.
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