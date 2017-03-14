Из Имэксбанка вывели $11 млн - Фонд гарантирования вкладов

Реальная стоимость активов Имэксбанка составляет менее 15% от заявленной суммы в бухгалтерской отчетности.

За месяц до признания Имэксбанка неплатежеспособным из него было выведены не менее $11 млн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).



По подсчетам ФГВФЛ, реальная стоимость активов Имэксбанка составляет менее 15% от заявленной суммы в бухгалтерской отчетности.



"В то время, как "на бумаге" стоимость активов, включенных в ликвидационную массу, составляет 14,95 млрд грн, четыре независимых субъекта оценочной деятельности оценили их в 2,08 млрд грн", - сообщает фонд.



Корпоративные заемщики банка: 90% кредитов - инсайдерские, а единое обеспечение по половине портфеля - стадион в Одессе. Приближенным и связанным с владельцами банка компаниям были выданы кредиты на сумму более 13 млрд грн.



Почти 90% в балансовой стоимости ликвидационной массы банка - кредиты, предоставленные юридическим лицам. При том, что в бухгалтерской отчетности эта группа активов была оценена в 13,33 млрд грн, независимые оценщики определили ее стоимость на уровне 1,53 млрд грн.



С 25 декабря 2014 года единственным обеспечением по кредитам 41 юрлица на сумму 8,3 млрд грн стал футбольный стадион в Одессе. Незадолго до этого стадион было необоснованно переоценен, что и дало возможность увеличить его залоговую стоимость до 7,8 млрд грн.



Независимые оценщики оценили 41 кредит со стадионом в залоге в 873,6 млн грн.



Незадолго до введения временной администрации, качественный кредитный портфель физических лиц был уступлен в пользу компании Фрегат. А впоследствии заключенным трехсторонним договором осуществлена замена стороны кредитора новым кредитором - Дасти. Речь идет о более чем 23 тыс. договоров на общую сумму задолженности 307,9 млн грн. Цена уступки составила всего 28,3 млн грн.



За несколько недель до введения временной администрации на выполнение решения Хозяйственного суда Одесской области банк перечислил компании-резиденту Великобритании и Северной Ирландии средства в сумме $10,9 млн.



По выявленным фактам манипуляций и злоупотребления активами банком всего было подано 170 заявлений о совершении уголовных правонарушений.



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