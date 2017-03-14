Межбанк закрылся котировками доллара 26,88/26,92
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,87, максимальные - 26,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,92, максимальные - 26,98.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4558/0,4568 к закрытию котировки составили 0,4510/0,4520.
Торги по евро начались с котировок 28,6428/28,6827, к закрытию котировки составили 28,5788/28,6186.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
7491
-
5077
-
4917
-
4744
-
3149
- США выделили Украине более $4 млрд финпомощи за 25 лет - Кубив 18:42
- Компания Васадзе вывела из-под залога Дельты 222 автомобиля 18:07
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,88/26,92 17:31
- ФГВФЛ намерен продать активы банков-банкротов на 3 млрд грн 17:09
- НБУ отменит обязательную продажу валютной выручки 16:47