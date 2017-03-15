СНБО дал НБУ и СБУ сутки на принятие решения по российским банкам

В течение суток Нацбанк и СБУ должны внести предложения по санкциям против российских банков, сказал секретарь СНБО

Национальный банк Украины (НБУ) и Служба безопасности должны в течение суток проанализировать деятельность банков с российским капиталом и внести предложения по санкциям против них. Об этом сообщил на заседании сегодня, 15 марта, секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент LIGA.net.



"Национальному банку Украины, СБУ поручено провести анализ деятельности банковских учреждений Украины, в капитале которых есть доля государственных банков РФ, и в течение суток внести соответствующие предложения, в том числе о введении против них санкций", - сказал секретарь СНБО.



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13 марта радикальные движения провели ряд акций протеста против деятельности российских банков. В частности, представители партии Национальный корпус замуровали вход в одно из столичных отделений Сбербанка.



7 марта стало известно, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы на неконтролируемых территориях. В связи с этим НБУ сообщил, что инициирует санкции против финучреждения.



Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вопрос введения санкций против Сбербанка изучается. По его словам, Кабмин, если потребуется, примет все необходимые решения.



В МИД России назвали возможные санкции против "дочек" российских банков в Украине "выстрелом в ногу" украинскому правительству.



По данным НБУ, в Украине на данный момент насчитывается около 1,2 млн вкладчиков Сбербанка.



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