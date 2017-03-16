Курс продажи наличного евро вырос на 16 копеек

В четверг, 16 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2,40 коп до 26,7853 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,97 коп - до 27,1007 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,86 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,87 коп и составляет 28,4417 грн, средний курс продажи вырос - на 16,53 коп до 29,0437 грн. Продать евро дороже можно за 28,7 грн, купить дешевле - за 28,74 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,6 коп составляет 4,323 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,2 коп до 4,644 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7853 27,1007 0,4323 0,4644 28,4417 29,0437 Медиана 26,8000 27,1000 0,4450 0,4650 28,5000 29,0100



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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