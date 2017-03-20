Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 20 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3,17 коп до 26,7940 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,73 коп - до 27,1050 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,80 коп и составляет 28,5910 грн, средний курс продажи вырос - на 0,85 коп до 29,2535 грн. Продать евро дороже можно за 28,8 грн, купить дешевле - за 29,07 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,2 коп составляет 4,340 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,2 коп до 4,741 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7940 27,1050 0,4340 0,4741 28,5910 29,2535 Медиана 26,8000 27,1000 0,4500 0,4720 28,6550 29,3000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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