Официальные курсы банковских металлов на 21.03.2017

Нацбанк Украины установил на 21 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 331366,05 грн;

серебро - 4632,78 грн;

платина - 258123,50 грн;

палладий - 209187,59 грн.

Напомним, на 20 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 330647,58 грн;

серебро - 4682,21 грн;

платина - 257252,56 грн;

палладий - 206932,24 грн.

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