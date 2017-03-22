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Укргазбанк приостанавливает долларовые платежи

22.03.2017 08:50
В банке заявили, что долларовые платежи будут возобновлены после восстановления обслуживания своего корсчета
Фото - iStock/Global Images Ukraine

С 22 марта государственный Укргазбанк приостанавливает прием и выполнение долларовых платежей клиентов по внешнеэкономическим контрактам. Об этом сообщил сам госбанк в письме к своим клиентам и партнерам №15853/2870/2017, передает UBR.

Укргазбанк объяснил платежную паузу приостановкой обслуживания корсчета в Deutsche Bank Trust Company Americas New York.

В банке пообещали сразу же возобновить долларовые платежи после восстановления обслуживания своего корсчета.

В последние раз наши госбанки сообщали о проблемах с корсчетами 2 февраля: председатель правления национализированного Приватбанка Александр Шлапак заявлял о блокировке 17 млн евро на счете в немецком Commerzbank.

Укргазбанк (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале Укргазбанка составляет 95%. В 2015 году банк получил почти 260 млн грн прибыли.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Укргазбанк
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