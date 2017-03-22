Вкладчикам Platinum Bank уже выплатили 84,5% компенсаций

С завтрашнего дня начинаются выплаты компенсацтй вкладчикам Platinum Bank по дополненному реестру

Выплаты гарантированной суммы возмещения по дополненному общему реестру Platinum Bank начнутся завтра, 23 марта. На сегодня вкладчикам Platinum bank выплачено 84,5% от общей гарантированной суммы, которая составляет 4,7 млрд грн, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на официальном сайте.



Реестр дополнен информацией о 6,36 тыс. счетов вкладчиков в отношении которых сняты временные ограничения на общую гарантированную сумму 180,25 млн грн, напоминает ФГВФЛ.



Выплаты будут осуществляться с помощью автоматизированной системы через отделения банков-агентов, подключенных к процессинговому центру фонда, а именно: Правэкс-Банка, Альфа-Банка, Кредобанка, Укргазбанка, ПУМБа, ТАСкомбанка и банка Пивденный.



Национальный банк Украины признал Platinum Bank неплатежеспособным 10 января - из-за невыполнения программы докапитализации. Фонд гарантирования вкладов затем ввел в банк временную администрацию на месяц.



24 февраля началась ликвидация финучреждения.



На 10 января 2017 года владельцами существенных долей в банке были Борис Кауфман и Григорий Гуртовой.



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