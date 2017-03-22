Вкладчикам Platinum Bank уже выплатили 84,5% компенсаций
Выплаты гарантированной суммы возмещения по дополненному общему реестру Platinum Bank начнутся завтра, 23 марта. На сегодня вкладчикам Platinum bank выплачено 84,5% от общей гарантированной суммы, которая составляет 4,7 млрд грн, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на официальном сайте.
Реестр дополнен информацией о 6,36 тыс. счетов вкладчиков в отношении которых сняты временные ограничения на общую гарантированную сумму 180,25 млн грн, напоминает ФГВФЛ.
Выплаты будут осуществляться с помощью автоматизированной системы через отделения банков-агентов, подключенных к процессинговому центру фонда, а именно: Правэкс-Банка, Альфа-Банка, Кредобанка, Укргазбанка, ПУМБа, ТАСкомбанка и банка Пивденный.
Национальный банк Украины признал Platinum Bank неплатежеспособным 10 января - из-за невыполнения программы докапитализации. Фонд гарантирования вкладов затем ввел в банк временную администрацию на месяц.
24 февраля началась ликвидация финучреждения.
На 10 января 2017 года владельцами существенных долей в банке были Борис Кауфман и Григорий Гуртовой.
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