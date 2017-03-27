И.о. главы банка Таврика получил пять лет условно
Апелляционный суд Киева 13 марта вынес приговор и.о. председателя правления банка Таврика Анатолию Дробязко.
Дробязко признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.367 УК (служебная халатность, которая привела к тяжелым последствиям, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет).
"Назначить по этому закону наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в банковских и финансовых учреждениях, сроком один год с уплатой штрафа в размере 750 необлагаемых минимумов, что составляет 12,75 тыс. грн", - говорится в приговоре.
При этом суд освободил Дробязко от отбывания назначенного основного наказания с испытательным сроком три года.
Решение суда вступило в силу 13 марта.
23 февраля 2011 года набсовет Таврики решил назначить Анатолия Дробязко исполняющим обязанности председателя правления банка. В Национальный банк Украины (НБУ) были поданы документы для согласования его кандидатуры. 28 марта НБУ отказал в согласовании в связи с отсутствием у него безупречной деловой репутации. Уже 5 апреля банк обратился НБУ с повторным ходатайством о рассмотрении кандидатуры Дробязко после истечения испытательного срока - после 23 июня. 28 декабря набсовет повторно обратился в НБУ за согласованием Анатолия Дробязко на пост главы правления.
23 января 2012 г. НБУ повторно сообщил банку Таврика об отказе в согласовании, после чего 30 января набсовет банка освободил Анатолия Дробязко от выполнения обязанностей главы правления.
Вместе с тем, Дробязко, будучи должностным лицом с 23 февраля 2011 по 30 января 2012 года, ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности. В связи с этим НБУ 20 декабря 2012 года признал банк Таврика неплатежеспособным.
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