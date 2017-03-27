И.о. главы банка Таврика получил пять лет условно

Суд вынес приговор и.о. председателя правления банка Таврика Анатолию Дробязко

Апелляционный суд Киева 13 марта вынес приговор и.о. председателя правления банка Таврика Анатолию Дробязко.



Дробязко признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.367 УК (служебная халатность, которая привела к тяжелым последствиям, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет).



"Назначить по этому закону наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в банковских и финансовых учреждениях, сроком один год с уплатой штрафа в размере 750 необлагаемых минимумов, что составляет 12,75 тыс. грн", - говорится в приговоре.



При этом суд освободил Дробязко от отбывания назначенного основного наказания с испытательным сроком три года.



Решение суда вступило в силу 13 марта.



23 февраля 2011 года набсовет Таврики решил назначить Анатолия Дробязко исполняющим обязанности председателя правления банка. В Национальный банк Украины (НБУ) были поданы документы для согласования его кандидатуры. 28 марта НБУ отказал в согласовании в связи с отсутствием у него безупречной деловой репутации. Уже 5 апреля банк обратился НБУ с повторным ходатайством о рассмотрении кандидатуры Дробязко после истечения испытательного срока - после 23 июня. 28 декабря набсовет повторно обратился в НБУ за согласованием Анатолия Дробязко на пост главы правления.



23 января 2012 г. НБУ повторно сообщил банку Таврика об отказе в согласовании, после чего 30 января набсовет банка освободил Анатолия Дробязко от выполнения обязанностей главы правления.



Вместе с тем, Дробязко, будучи должностным лицом с 23 февраля 2011 по 30 января 2012 года, ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности. В связи с этим НБУ 20 декабря 2012 года признал банк Таврика неплатежеспособным.



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