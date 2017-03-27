Начались слушания по иску Ощадбанка к России

Сумма требований по иску государственного Ощадбанка к стране-агрессору составляет $1 млрд

В Париже сегодня, 27 марта, начались устные слушания по иску государственного Ощадбанка к Российской Федерации. Как сообщает банк на официальном сайте, сумма требований составляет $1 млрд.



"Иск Сбербанка - первый иск об утрате активов в Крыму, который будет заслушан не только относительно юрисдикции, а также по сути и оценке потерь", - сообщил председатель правления Андрей Пышный.



Сумма требований включает как стоимость потери активов, так и стоимость потери бизнеса, уточняет Ощадбанк.



Ожидается, что слушания продлятся до трех дней. Представители страны-агрессора отказались от участия в слушаниях, хотя их должным образом проинформировали, отмечает Ощадбанк.



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