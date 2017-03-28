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Центральный офис Сбербанка в Киеве разблокируют

28.03.2017 10:22
Во вторник утром протестующие начали разбирать бетонные блоки, блокирующие вход в отделение Сбербанка
Фото: facebook.com/politicalpartynationalcorps

Участники акции протеста против работы российских госбанков в Украине сегодня начали разбирать стену, которой ранее заблокировали вход в центральное отделение российского Сбербанка на ул. Владимирская, 46, в Киеве, сообщают очевидцы в соцсетях.

Накануне пресс-служба Национального корпуса (Азов) заявила о временной приостановке блокады работы отделений ПАО Сбербанк. В заявлении Национального корпуса в Facebook сказано, что тайм-аут объявлен накануне дальнейшей полной блокады банка.

Напомним, в середине марта представители националистических организаций в центре Киева замуровали вход в центральное отделение Сбербанка.

28 марта стало известно, что Сбербанк решил продать свою украинскую "дочку" консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и неназванной частной компании из Беларуси.

16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине: Сбербанка и ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Сбербанк России
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