В Вектор Банк на месяц ввели временную адинистрацию

Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в Вектор Банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ввел временную администрацию в Вектор Банк. Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, администрация введена сроком на один месяц.



Фонд назначил временным администратором банка Владимира Додусенко.



Национальный банк Украины объявил Вектор Банк неплатежеспособным вследствие подачи недостоверной отчетности и уменьшения ликвидности.



По данным статистической отчетности банка, остаток средств на корреспондентском счете в НБУ на 1 марта критически низок - 76 тыс. грн, или 0,1% от обязательств банка.



После отнесения Вектор Банка к категории проблемных оказалось, что он не отражал в бухгалтерском учете некоторые документы клиентов. "Таким образом, Вектор Банк неспособен своевременно и в полном объеме выполнять законные требования кредиторов из-за недостаточных средств. Также ухудшились финансовые показатели деятельности банка", - пришел к выводу НБУ.



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