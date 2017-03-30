Официальные курсы банковских металлов на 30.03.2017

Нацбанк Украины установил на 30 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 338298,78 грн;

серебро - 4902,37 грн;

платина - 260666,63 грн;

палладий - 212805,64 грн.

Напомним, на 29 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 340974,56 грн;

серебро - 4865,45 грн;

платина - 264968,90 грн;

палладий - 217778,94 грн.

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