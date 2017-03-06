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Суд снял арест с денег банка Януковича

06.03.2017 10:42
Суд снял арест с Всеукраинского банка развития на счетах Международного инвестиционного банка
Александр Янукович

Печерский районный суд Киева снял арест с 312,5 млн грн, которые поступили в Международный инвестиционный банк президента Петра Порошенко от Всеукраинского банка развития Александра Януковича. Об этом говорится в решении суда по делу N757/10985/17-к.

"Отменить арест на денежные средства, находящиеся на счете в Международном инвестиционном банке, наложенный постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева Тарасюк А. от 25 января по делу N757/4336/17-к", - гласит документ.

Средства из ВБР в МИБ были перечислены 10 января. Позднее в Международном инвестиционном банке сообщили, что перевод средств не был согласован и что сразу же  после зачисления средств на счета, об аресте которых упоминали СМИ, банк сообщил Государственной службе финансового мониторинга о финансовых операциях клиента.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Янукович Виктор, Всеукраинский банк развития, Порошенко Петр
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