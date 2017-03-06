Суд снял арест с денег банка Януковича
Печерский районный суд Киева снял арест с 312,5 млн грн, которые поступили в Международный инвестиционный банк президента Петра Порошенко от Всеукраинского банка развития Александра Януковича. Об этом говорится в решении суда по делу N757/10985/17-к.
"Отменить арест на денежные средства, находящиеся на счете в Международном инвестиционном банке, наложенный постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева Тарасюк А. от 25 января по делу N757/4336/17-к", - гласит документ.
Средства из ВБР в МИБ были перечислены 10 января. Позднее в Международном инвестиционном банке сообщили, что перевод средств не был согласован и что сразу же после зачисления средств на счета, об аресте которых упоминали СМИ, банк сообщил Государственной службе финансового мониторинга о финансовых операциях клиента.
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