Независимые оценщики уценили активы Надры в шесть раз

Балансовая стоимость активов банка Надра составила 47,4 млрд грн, в то время как независимые оценщики назвали цифру 8 млрд грн

Общая балансовая стоимость активов банка Надра, включенных в ликвидационную массу, составила 47,4 млрд грн. Как сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц на официальном сайте, рыночная стоимость активов определена независимыми оценщиками на уровне 7,9 млрд грн, что составляет 17% от балансовой стоимости таких активов.



По состоянию на 1 февраля 2017 года вкладчикам выплатили гарантированное возмещение на сумму 3,7 млрд грн.



В структуре балансовой стоимости активов кредитный портфель составляет 92% (соответственно 43,5 млрд грн), основные средства - 4% (1,8 млрд грн), другие активы - 4% (1,1 млрд грн).



97,2% кредитного портфеля, или 39 млрд грн по балансовой стоимости (по оценочной 5,7 млрд грн), переданного в залог кредиторам по привлеченным средствам (кредиты рефинансирования НБУ и ГИУ, гарантированные Министерством финансов зарубежные займы и другие).



Низька рыночная стоимость активов банка обусловлена проблемами, возникшими до введения первой временной администрации (2009 год). Вывод средств из банка в 2008-2009 годах (председатель правления Гиленко, акционеры - братья Сегал).



За указанный период выведено из банка около 8 млрд грн кредитных средств, а именно 98% кредитов юридических лиц, выданные до 2009 года - это кредитование структур, косвенно связанных с инсайдерами и имеют просроченные платежи более чем на 180 дней.



Ценные бумаги в портфеле банка представлены, в основном, инвестиционными сертификатами (балансовая - 1 млрд грн, оценочная стоимость - 4 грн) инвестиционных фондов, находящихся в состоянии ликвидации с 2009 года. Банк приобрел сертификаты в 2008 году, срок погашения сертификатов 2030-2032 годах. По факту вывода средств из банка инициировано уголовное производство против должностных лиц банка (председатель правления Гиленко) и инвестиционных фондов.



В отношении председателя правления и бывших владельцев - братьев Сегалей - в производстве находится 20 уголовных дел о невозвращении кредитных средств выданных банком.



91% кредитного портфеля сформировано до 2009 года. Количество дней просрочки платежей за 69% указанного портфеля превышает 180 дней. Около 73% портфеля физических лиц выдано в иностранной валюте. Продуктовая линейка портфеля физических лиц: ипотечные кредиты - 52%, под залог земли - 27%, под залог авто - 14% .



Низкое качество сформированного в 2009 году кредитного портфеля и его обслуживание стали причиной проблем с ликвидностью и ликвидации банка. На сегодня на разбирательствах в судах находится более 23 тыс. судебных дел и расследуются более 130 уголовных дел о невозвращении кредитных средств, выданных банком. Кредитный портфель, сформированный после 2011 года (выхода банка из первой временной администрации), на 98% состоит из кредитов юридическим лицам, из которых 63% предоставлено компаниям, связанным с собственником банка господином Фирташем. Основная задолженность (2,2 млрд грн) - это финансирование строительства ТЦ Республика в Киеве. Права требования по этому кредиту находятся в залоге НБУ и по согласованию с залогодержателем будут выставлены на продажу в марте 2017.



Другие ценные бумаги, балансовой стоимостью 0,95 млн грн представлены акциями украинских валютной и фондовой бирж, а также акциями международных платежных систем (VISA и Mastercard). Акции платежных систем оценено в 207 млн грн, из которых 86 млн грн реализовано на Нью-Йоркской фондовой бирже с превышением оценочной стоимости на 25 млн грн, которые были использованы для погашения 3 очереди кредиторских требований.



Размер дебиторской задолженности незначителен (57 млн грн балансовая и 4 млн грн оценочная стоимость). Наличные средства и банковские металлы включено в ликвидационную массу балансовой и рыночной стоимостью в размере 110 млн грн, из которых 13 млн грн находятся на оккупированных территориях.



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