НБУ создал департамент лицензирования

Департамент лицензирования в структуре НБУ будет выполнять ряд функций управления регистрации и лицензирования

Национальный банк Украины (НБУ) решил централизовать процессы лицензирования и создать новое структурное подразделение - департамент лицензирования, который будет выполнять соответствующие функции. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Департамент лицензирования будет выполнять функции по регистрации и лицензированию банков, их обособленных подразделений, согласованию приобретения существенного участия в банках, согласованию назначения руководителей, а также функции по оказанию генеральных лицензий на осуществление валютных операций.



Эти функции ранее выполняло управление регистрации и лицензирования НБУ.



С 6 апреля департамент лицензирования также будет выдавать небанковским учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и выдачи лицензий юридическим лицам на оказание услуг по инкассации.



Также департамент будет регистрировать платежные системы, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.



Директором департамента лицензирования назначен Александр Бевз.



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