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НБУ создал департамент лицензирования

07.03.2017 10:29
Департамент лицензирования в структуре НБУ будет выполнять ряд функций управления регистрации и лицензирования
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) решил централизовать процессы лицензирования и создать новое структурное подразделение - департамент лицензирования, который будет выполнять соответствующие функции. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Департамент лицензирования будет выполнять функции по регистрации и лицензированию банков, их обособленных подразделений, согласованию приобретения существенного участия в банках, согласованию назначения руководителей, а также функции по оказанию генеральных лицензий на осуществление валютных операций.

Эти функции ранее выполняло управление регистрации и лицензирования НБУ.

С 6 апреля департамент лицензирования также будет выдавать небанковским учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и выдачи лицензий юридическим лицам на оказание услуг по инкассации.

Также департамент будет регистрировать платежные системы, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.

Директором департамента лицензирования назначен Александр Бевз.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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