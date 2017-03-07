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Ощадбанк оспорит отмену поручительства Лагуна

07.03.2017 15:55
Госбанк не согласен с решением ВССУ об отмене поручительства бывшего владельца Дельта Банка на 4,2 млрд грн

Государственный Ощадбанк оспорит в Верховном суде Украины решение Высшего специализированного суда Украины (ВССУ) об отмене поручительства бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна на 4,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

"Решение Высшего специализированного суда Украины об удовлетворении кассационной жалобы Николая Лагуна не является окончательным. Ощадбанк готовит заявление в Верховный Суд Украины об отмене этого явно незаконного решения ВССУ и оставлении в силе решений Печерского райсуда Киева и Апелляционного суда Киева", - гласит сообщение.

Суды первой и апелляционной инстанций признали безосновательными доводы Николая Лагуна относительно того, что поручитель не является финансовым учреждением и не имеет соответствующей лицензии, поскольку при заключении договоров поручительства, где одной из сторон в качестве поручителя выступает физическое лицо, такая лицензия не нужна.

Вместе с тем, ВССУ в нарушение норм действующего законодательства о недействительности сделок и вопреки существующей судебной практике принял решение о признании недействительным договора поручительства, отмечает Ощадбанк.

"Еще раз подчеркиваем правовую позицию Ощадбанка - денежное обязательство может быть обеспечено поручительством, и действующее законодательство Украины не содержит запретов в применении поруки как способа обеспечения обязательств по договору банковского счета. Это подтверждено решениями судов предыдущих инстанций", - сообщает пресс-служба.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк, Дельта Банк, Лагун Николай
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