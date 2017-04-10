НБУ укрепил гривню на 13 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 13 копеек

На 10 апреля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2697,3995 грн за $100;

2867,3357 грн за 100 евро;

4,7389 грн за 10 руб РФ.



На 7 апреля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2710,0326 грн за $100;

2890,5208 грн за 100 евро;

4,8019 грн за 10 руб РФ.





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