Депозитные ставки упали за неделю больше чем за прошлый месяц

Доходность банковских вкладов существенно снизилась как для гривни, так и для валюты

За последнюю неделю средние процентные ставки по депозитам существенно упали. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 10.04.2017, см. Таблицу 1). Снижение ставок по гривневым вкладам составило 0,26 - 2,19 п.п. За март депозитные ставки для гривни снизились на 0,05 - 0,30 п.п. Валютные депозиты подешевели на прошлой неделе на 0,10 - 0,31 п.п. За прошлый месяц их стоимость упала на 0,03 - 0,25 п.п.

Значительно снизил депозитные ставки Укрэксимбанк. Также опустили доходность вкладов для физ. лиц Мегабанк и Вернум. ПиреусБанк и ПравэксБанк снизили стоимость только валютных сбережений.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально пустилась для вкладов сроком до 1 месяца (на 2,19 п.п. до 10,04%). Вклады периодом от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,80 п.п. до 10,85% годовых. Упали в цене и депозиты на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,58 п.п. до 14,01%). Доходность депозитов на период от 3 до 6 месяцев опустилась на 0,33 п.п. и составляет 13,46% годовых. Стоимость вкладов сроком свыше 12 месяцев упала на 0,29 п.п. до 14,01% годовых. Минимально подешевели бессрочные сбережения (на 0,26 п.п. до 7,49%).

Депозиты в гривне: актуальные условия

Средняя процентная ставка в долларах США, для бессрочных сбережений выросла на 0,07 п.п. и составляет 1,65% годовых. Снизилась ставка и для вкладов сроком до 1 месяца (на 0,31 п.п. до 1,92%). Подешевели вклады на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,20 п.п. до 2,65%). Вклады на период от 3 до 6 месяцев снизили доходность на 0,18 п.п. до 3,36% годовых. Упали в цене и сбережения на период от 6 до 12 месяцев (на 0,23 п.п. до 3,93%). Стоимость вкладов на срок свыше 12 месяцев опустилась на 0,10 п.п. до 4,12% годовых.

Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка в евро выросла для бессрочных сбережений (на 0,06 п.п. до 1,28%). А вклады сроком до 1 месяца подешевели на 0,28 п.п. до 1,36% годовых. Опустилась доходность депозитов на период от 1 до 3 месяцев (на 0,16 п.п. до 2,24%). Вклады на срок от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,26 п.п. до 2,52% годовых. Доходность сбережений периодом от 6 до 12 месяцев снизилась на 0,31 п.п. и составляет 3,15% годовых. Средняя ставка для вкладов сроком свыше 12 месяцев снизилась на 0,22 п.п. до 3,35% годовых.

Депозиты в евро: актуальные условия

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 10.04.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,49% 10,04% 10,85% 13,46% 14,01% 14,01% USD 1,65% 1,92% 2,65% 3,36% 3,93% 4,12% EUR 1,28% 1,36% 2,24% 2,52% 3,15% 3,35%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 156 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 10.04.17

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