МВФ перенес заседание из-за акций против российских банков - НБУ
Международный валютный фонд (МВФ) перенес заседание по Украине с 20 марта на 3 апреля из-за общественных акций против "дочек" российских банков в Украине. Об этом рассказала председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сегодня, 10 апреля, после объявления о своей отставке с 10 мая.
"Макроэкономические показатели были согласованы, но акты вандализма продолжались. МВФ был очень обеспокоен этим", - сообщила Гонтарева.
Она напомнила, что в документах, прикрепленных к меморандуму по программе расширенного финансирования EFF, Украина обязалась решить эту проблему цивилизованным способом.
Валерия Гонтарева сообщила также, что никаких официальных документов от покупателей Сбербанка НБУ еще не получал. На вопрос, встречалась ли она лично с одним из покупателей, Григорием Гусельниковым, Гонтарева ответила, что нет.
Ранее сообщалось, что украинская "дочка" Сбербанка России получит нового собственника путем передачи активов. В соглашении полностью отсутствует денежная составляющая.
В конце марта стало известно, что покупка Сбербанка латвийским Norvik Banka Григория Гусельникова и компанией Саида Гуцериева состоится в рамках обмена с российским Вятка Банк.
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Гусельников ранее возглавлял российский БинБанк.
Гуцериев - сын Михаила Гуцериева, основного владельца группы Бин и российской нефтяной компании РуссНефть.
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Norvik Banka - один из старейших коммерческих банков Латвии, является восьмым крупнейшим банком Латвии. Norvik Banka является частью Norvik Group, в которую входит также российский Вятка Банк и английский Norvik Banka UK.
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