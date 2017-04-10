Коломойский ответил на обвинения Гонтаревой матерным видео

ТСН разместило ролик с нецензурными ругательствами, который прислал Коломойский после пресс-конференции главы Нацбанка

Подконтрольное Игорю Коломойскому медиа разместило видеоролик с нецензурными ругательствами в ответ на обвинения в выводе активов из ПриватБанка перед национализацией.



Как утверждает ТСН, Коломойский отправил им видеоролик, никаких других комментариев не было.



Председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева сегодня, 10 апреля, рассказала, что бывшие собственники ПриватБанка в последнюю ночь перед национализацией совершили мошеннические операции на 16 млрд грн.



Аудит финучреждения после национализации показал, что все 100% кредитного портфеля составляли кредиты связанным лицам, добавила Гонтарева.



Сегодня председатель НБУ объявила, что оставит свой пост 10 мая.



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