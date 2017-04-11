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ФГВФЛ ввел временную администрацию в Финбанк

11.04.2017 09:58
Начата процедура выведения ПАО Финбанк с банковского рынка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ввел временную администрацию в Финбанк. Об этом сказано в сообщении ФГВФЛ.

"Начата процедура выведения ПАО Финбанк с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 10 апреля до 9 мая 2017 года включительно", - сказано в сообщении фонда.

Временным администратором на этот же период назначена Виктория Степанец.

О времени и порядке выплат вкладчикам Финбанка фонд обещает сообщить дополнительно.

Напомним, Финбанк (г. Одесса) работает на рынке Украины с 1993 года и по состоянию на 1 октября 2016 года занимал 63 место среди 100 работающих банков по объему активов.

7 апреля Национальный банк Украины принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных Финбанка, акционеры которого 2 февраля приняли решение о ликвидации финучреждения.

По данным НБУ, ключевым акционером банка является гражданин Украины Александр Грановский.

Как сообщили ранее в ФГВФЛ, 99% вкладчиков Финбанка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с более высокими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной фондом. Общая сумма возмещения составляет 2,9 млн грн.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ФГВФЛ, Финбанк
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