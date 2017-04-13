Официальные курсы банковских металлов на 13.04.2017

Нацбанк Украины установил на 13 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 342476,68 грн;

серебро - 4920,94 грн;

платина - 253437,58 грн;

палладий - 212586,56 грн.

Напомним, на 12 апреля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 336952,23 грн;

серебро - 4824,75 грн;

платина - 252801,58 грн;

палладий - 212460,90 грн.

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