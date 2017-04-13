Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 13 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 0,92 коп до 26,6835 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,75 коп - до 26,9385 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,8 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,70 коп и составляет 28,2200 грн, средний курс продажи вырос - на 5,07 коп до 28,7440 грн. Продать евро дороже можно за 28,41 грн, купить дешевле - за 28,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,8 коп и составляет 4,399 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп до 4,781 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,62 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,7 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6835 26,9385 0,4399 0,4781 28,2200 28,7440 Медиана 26,7000 26,9350 0,4510 0,4750 28,2250 28,7500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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