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ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 3,2 млрд грн

20.04.2017 15:45
В прошлом году Фонд гарантирования вкладов продал активы неплатежеспособных банков на 3,2 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в 2016 году реализовал активы неплатежеспособных банков на 3,2 млрд грн, из которых 51% получено от продажи прав требования по кредитам.

Еще 41% поступлений получено от реализации основных средств, 5% - от продажи ценных бумаг и корпоративных прав, 2% - от непосредственной продажи юридическим или физическим лицам и 1% - от реализации других активов (картин, монет и прочего), сообщает ФГВФЛ.

Кредиты юридических и физических лиц, права требования по которым выставляются на торги, составляют 80% активов неплатежеспособных банков, имущество (недвижимость, основные средства, авто) - 20%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
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