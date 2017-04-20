ФГВФЛ продал активы банков-банкротов на 3,2 млрд грн

В прошлом году Фонд гарантирования вкладов продал активы неплатежеспособных банков на 3,2 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в 2016 году реализовал активы неплатежеспособных банков на 3,2 млрд грн, из которых 51% получено от продажи прав требования по кредитам.



Еще 41% поступлений получено от реализации основных средств, 5% - от продажи ценных бумаг и корпоративных прав, 2% - от непосредственной продажи юридическим или физическим лицам и 1% - от реализации других активов (картин, монет и прочего), сообщает ФГВФЛ.



Кредиты юридических и физических лиц, права требования по которым выставляются на торги, составляют 80% активов неплатежеспособных банков, имущество (недвижимость, основные средства, авто) - 20%.



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