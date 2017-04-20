Активы УПБ выводились через банк в Лихтенштейне
Активы Украинского профессионального банка (УПБ) выводились через иностранный банк, схемное кредитование связанных лиц, подписание соглашений переуступки прав требований на невыгодных условиях и приобретение "мусорных" ценных бумаг. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.
С корсчета УПБ в банке Лихтенштейна Frick&Co были списаны денежные средства в сумме более $10 млн в пользу компании-нерезидента по обязательствам связанного с владельцем УПБ юридического лица.
Уполномоченное лицо Фонда, сразу после получения сообщения о намерениях списать средства, отправило Frick&Co письмо с запретом осуществлять такую транзакцию. Несмотря на это и письма к регуляторам, 3 июля 2015 года деньги списали.
Накануне введения временной администрации был отчужден обеспечен высоколиквидным имуществом кредитный портфель УПБ общей номинальной стоимостью 2,42 млрд грн.
"Таким образом, заключая договоры залога, уступки прав требования, осуществляя зачисление средств со счетов отдельных клиентов банка на счета заемщиков для досрочного погашения кредитной задолженности, УПБ безвозмездно осуществил отчуждение имущественных прав кредитора и отказался от собственных имущественных требований и принял на себя обязательства по обеспечению исполнения денежных требований отдельных кредиторов", - отмечает ФГВФЛ.
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