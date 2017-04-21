Гонтарева предложила ЕБРР и IFC войти в капитал ПриватБанка

Глава Нацбанка опасается, что продажа ПриватБанка одному инвестору снова приведет к монополии на рынке

Национальный банк Украины считает рисковой продажу ПриватБанка одному стратегическому инвестору и называет целесообразным вхождение в его капитал международных финансовых институтов. Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, сообщает УНИАН.

"Опасно, если, к примеру, через 5 лет этот банк купит один стратегический инвестор, поскольку это снова будет монополия", - сказала Гонтарева, отметив, что нашей стране не нужна новая монополия с 33% депозитов и 50% транзакций в одном банке.

"Сейчас мы предлагаем ЕБРР, IFC и другим международным финансовым институтам войти в капитал ПриватБанка - приобрести, к примеру, около 20-25% акций", - добавила глава Нацбанка.

Напомним, ранее Валерия Гонтарева заявляла, что Национальный банк Украины намерен снизить долю государства в банковском секторе с текущих 50% до 30% в течение пяти лет.

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