Наличные курсы валют (данные на 13:00)

Во вторник, 25 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 10,17 коп до 26,3887 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,49 коп - до 26,7140 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,51 грн, минимальный курс продажи - 26,57 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,64 коп и составляет 28,3750 грн, средний курс продажи вырос - на 1,51 коп до 29,0387 грн. Продать евро дороже можно за 28,6 грн, купить дешевле - за 28,79 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,3 коп и составляет 4,394 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,6 коп до 4,785 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,61 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,3887 26,7140 0,4394 0,4785 28,3750 29,0387 Медиана 26,4000 26,7000 0,4500 0,4770 28,4000 29,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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