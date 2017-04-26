Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В среду, 26 апреля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,58/26,62*, к 12:00 котировки составили 26,58/26,61

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,57, максимальные - 26,58. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,60, максимальные - 26,62.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4717/0,4727 к 12:00 котировки составили 0,4705/0,4716.



Торги по евро начались с котировок 29,0439/29,0850 к 12:00 котировки составили 28,9881/29,0102.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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