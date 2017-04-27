НБУ предлагает маленьким банкам сдать лицензии
Банки, которые не в состоянии докапитализироваться, могут добровольно сдать с лицензию. Об этом рассказала заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в интервью изданию Minfin.
"Всего осталось порядка 34 банков, которые пока не докапитализировались до этой суммы. Критичных из них 13 - все это в основном очень мелкие банки", - уточнила Рожкова.
"Мы встречались с собственниками этих банков и советовали им или пересмотреть свои бизнес-модели или подумать о добровольном отказе от статуса банка. Год назад они уверяли нас, что у них есть планы по развитию, но за это время так ничего и не поменялось. Какой смысл вкладывать дополнительные деньги в банк, если он не дает "выхлопа" бизнеса?", - сказала она.
Рожкова предлагает собственникам маленьких банков искать альтернативу. По ее мнению, такие финучреждения могут реорганизоваться в финансовые компании: "можно сдать банковскую лицензию, но при этом оставить себе валютообмен, платежные системы и даже за счет собственного капитала заниматься кредитованием".
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