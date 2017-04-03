Межбанк закрылся котировками доллара 26,99/27,03
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,99, максимальные - 27,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,03, максимальные - 27,07.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4822/0,4835 к закрытию котировки составили 0,4788/0,4798.
Торги по евро начались с котировок 28,8437/28,8863, к закрытию котировки составили 28,7821/28,8193.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,99/27,03 17:23
- Всемирный банк примет участие в реформировании госбанков – НБУ 16:13
- В Одессе замуровали отделения Альфа-Банка и Сбербанка 15:22
- Доходность банковских вкладов во всех валютах снизилась 13:35
- В ФГВФЛ рассказали о схемах вывода денег из Брокбизнесбанка 12:42
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
8551
-
4495
-
3181
-
3178
-
3091
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,99/27,03 17:23
- Всемирный банк примет участие в реформировании госбанков – НБУ 16:13
- В Одессе замуровали отделения Альфа-Банка и Сбербанка 15:22
- Fitch подтвердил рейтинги Киева и Харькова 14:30
- Остаток на счете Госказначейства за март сократился на миллиард 14:15