Межбанк закрылся котировками доллара 26,99/27,03

В понедельник, 3 апреля, торги по доллару США открылись котировками 27,03/27,07, к закрытию котировки составили 26,99/27,03

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,99, максимальные - 27,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,03, максимальные - 27,07.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4822/0,4835 к закрытию котировки составили 0,4788/0,4798.

Торги по евро начались с котировок 28,8437/28,8863, к закрытию котировки составили 28,7821/28,8193.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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