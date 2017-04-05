Официальные курсы банковских металлов на 5.04.2017

Нацбанк Украины установил на 5 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 341061,51 грн;

серебро - 4973,62 грн;

платина - 257087,67 грн;

палладий - 216138,06 грн.

Напомним, на 4 апреля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 337064,81 грн;

серебро - 4907,67 грн;

платина - 254031,61 грн;

палладий - 215656,62 грн.

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