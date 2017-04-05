НБУ предлагает продать три государственных банка
Национальный банк Украины (НБУ) предлагает правительству до конца 2018 года полностью продать Укргазбанк, а также по 20% акций Ощадбанка и ПриватБанка. Об этом говорится в стратегии развития госбанков в рамках комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года, сообщает FinClub.
НБУ предлагает отказаться от идеи приватизации Укрэксимбанка. 100% его акций должны остаться у государства, а сам банк должен стать специализированным корпоративным - с акцентом на экспортно-импортных операциях и кредитовании украинских компаний, работающих за рубежом. Банк должен отказаться от розничного бизнеса и "передать" его в другие банки, как и большинство своих отделений.
Регулятор предлагает до конца 2017 года провести предпродажную подготовку Укргазбанка. "Продажа 100% доли стратегическому инвестору до конца 2018 года", - говорится в рекомендациях НБУ.
Одновременно с полной приватизацией Укргазбанка до конца 2018 года должна состояться продажа одной из МФО 20% акций Ощадбанка. Конкурировать за инвесторов будет и ПриватБанк - ему тоже предлагают продать 20% акций до конца следующего года.
Следующий дедлайн в процессе разгосударствления - конец 2020 года, когда государство полностью выйдет из капитала Ощадбанка. "Ориентация на IPO или продажу потенциальному инвестору в размере 100% до конца 2020 года", - рекомендует НБУ.
ПриватБанк будут продавать не так быстро: до конца 2020 года будет проведено IPO акций банка при условии сохранения у государства 50% + 1 акция. Полный выход государства из капитала крупнейшего украинского банка запланирован на долгосрочную перспективу.
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