Платежеспособные банки на треть сократили задолженность перед НБУ

По данным НБУ, на 5 апреля задолженность банков по кредитам рефинансирования составляла 15,2 млрд грн

С начала 2017 года общий объем задолженности платежеспособных банков перед Национальным банком Украины по кредитам рефинансирования уменьшился на 7,7 ​​млрд грн, или на 34%. На 5 апреля этот показатель составлял 15,2 млрд грн. Такие данные приводит пресс-служба НБУ.

Отмечается, что 4 апреля окончательно погасил задолженность перед НБУ Ощадбанк, досрочно вернув остаток в 2 млрд грн.

В НБУ напомнили, что в июне 2014 года задолженность банков за рефинансированием составила 111,7 млрд грн, а на 5 апреля 2017 года этот показатель в платежеспособных банках составляет 15,2 млрд грн, 14,4 млрд грн из которых приходится на ПАО ПриватБанк. Задолженность неплатежеспособных банков перед НБУ на сегодня составляет 45,2 млрд грн.

Среди неплатежеспособных банков сейчас крупнейшими должниками по выданному рефинансированием являются банки Надра (9,8 млрд грн, владелец - Дмитрий Фирташ), Дельта (8 млрд грн, владелец - Николай Лагун), Финансовая инициатива (7,2 млрд грн.) и ВАБанк (3 млрд грн, владелец банков - Олег Бахматюк), Финансы и кредит (6,3 млрд грн, владелец - Константин Жеваго), Имэксбанк (3,4 млрд грн, владелец - Леонид Климов).