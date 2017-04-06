Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 6 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3,13 коп до 26,8810 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,63 коп - до 27,1700 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,03 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,32 коп и составляет 28,5585 грн, средний курс продажи вырос - на 4,92 коп до 29,1005 грн. Продать евро дороже можно за 28,75 грн, купить дешевле - за 28,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,8 коп составляет 4,464 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,0 коп до 4,869 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,72 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,8 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8810 27,1700 0,4464 0,4869 28,5585 29,1005 Медиана 26,9500 27,2000 0,4650 0,4865 28,5850 29,1000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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