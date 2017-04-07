Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 7 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 5,10 коп до 26,8350 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,98 коп - до 27,1115 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 11,93 коп и составляет 28,4480 грн, средний курс продажи упал - на 7,48 коп до 29,0055 грн. Продать евро дороже можно за 28,65 грн, купить дешевле - за 28,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,5 коп составляет 4,439 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,7 коп до 4,836 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,72 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,75 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8350 27,1115 0,4439 0,4836 28,4480 29,0055 Медиана 26,8500 27,1000 0,4600 0,4835 28,4550 29,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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