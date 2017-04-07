Сытник: НБУ причастен к выводу из Украины денег через рефинанс

НАБУ изучает кредиты рефинансирования, выданные Нацбанком, на предмет вывода денег из Украины

НАБУ изучает факты многомиллионного рефинансирования банков со стороны Национального банка Украины. Об этом директор НАБУ Артем Сытник рассказал изданию Высокий замок.



"Если говорим о так называемом реформировании банковского сектора, в результате которого прекратили свое существование 80 с лишним банков, то к этому процессу возникает много вопросов со стороны Национальной полиции. Это не совсем наш профиль. Если же речь идет о средствах, которые НБУ выделял для рефинансирования, и значительная часть которых выходила за пределы Украины, в частности, через австрийские банки, - это наша компетенция. Мы эти факты расследуем ", - сказал он.



По его словам, "дело касается руководства Национального банка".



"В деле задействовано много банков. Проводим соответствующие процессуальные действия - обыски, изъятие документов - чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых. Основа этого дела - проверка средств, выделяли на рефинансирование. Нас интересует, не было злоупотреблений со стороны работников Нацбанка. Речь идет о больших суммах средств, поэтому понятно, такие решения не принимали без согласия высшего руководства НБУ", - рассказал Сытник.



НАБУ обнаружило подозрительно большие перечисления средств за границу, выделенных для рефинансирования определенных банков.



"В одном из эпизодов получателем этих средств через оффшорную фирму оказался... водитель "рефинансированного" банка. По такой схеме из Украины за границу было выведено $500 млн. А есть намного сложнее, запутаннее схемы", - сказал он.



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