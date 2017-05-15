НБУ: Мошенники все чаще пытаются выведать личные данные по картам

В НБУ заявляют, что участились случаи, при которых у держателей карт злоумышленники узнают реквизиты и пароли

Фото: EPA

Национальный банк Украины (НБУ) предупреждает граждан об участившихся случаях мошенничества, при которых у владельцев платежных карт узнают реквизиты счетов и пароли к интернет-банкингу. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



"В последнее время все чаще киберпреступники звонят пользователям платежных карточек, называясь представителями Национального банка Украины и требуя назвать конфиденциальную информацию о реквизитах платежных карт, суммы остатков на счетах или пароли к интернет-банкингу и тому подобное", - гласит сообщение.



Регулятор предостерегает граждан от разглашения информации о своих персональных данных и реквизитах платежных карт. "…работники Национального банка Украины, никогда не звонят с подобными просьбами", - напоминает он.



НБУ указывает, что банки никогда не запрашивают конфиденциальную информацию и не звонят с неизвестных телефонных номеров.

В случае попыток подобного мошенничества регулятор рекомендует звонить в банк или в правоохранительные органы.



Ранее сообщалось, что Укрсоцбанк столкнулся с новым типом мошенничества, связанного с реализацией фальшивых долларов - в банкоматах с опцией приема наличных начали появляться склеенные фальшивые долларовые банкноты.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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