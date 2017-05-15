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НБУ: Мошенники все чаще пытаются выведать личные данные по картам

15.05.2017 12:24
В НБУ заявляют, что участились случаи, при которых у держателей карт злоумышленники узнают реквизиты и пароли
Фото: EPA

Национальный банк Украины (НБУ) предупреждает граждан об участившихся случаях мошенничества, при которых у владельцев платежных карт узнают реквизиты счетов и пароли к интернет-банкингу. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"В последнее время все чаще киберпреступники звонят пользователям платежных карточек, называясь представителями Национального банка Украины и требуя назвать конфиденциальную информацию о реквизитах платежных карт, суммы остатков на счетах или пароли к интернет-банкингу и тому подобное", - гласит сообщение.

Регулятор предостерегает граждан от разглашения информации о своих персональных данных и реквизитах платежных карт. "…работники Национального банка Украины, никогда не звонят с подобными просьбами", - напоминает он.

НБУ указывает, что банки никогда не запрашивают конфиденциальную информацию и не звонят с неизвестных телефонных номеров.
В случае попыток подобного мошенничества регулятор рекомендует звонить в банк или в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что Укрсоцбанк столкнулся с новым типом мошенничества, связанного с реализацией фальшивых долларов - в банкоматах с опцией приема наличных начали появляться склеенные фальшивые долларовые банкноты.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, платежные карты
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