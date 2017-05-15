ПриватБанк созывает собрание держателей евробондов
Государственный ПриватБанк созывает собрание держателей еврооблигаций на $175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $200 млн с погашением 23 января 2018 года. Согласно сообщению эмитента на сайте Лондонской биржи (UK SPV Credit Finance), собрание назначено на 5 июня.
В повестку собрания включен вопрос о сложении полномочий трасти (доверителя по ценным бумагам) Deutsche Trustee Company и назначении новым трасти Madison Pacific Trust.
Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге.
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Долги перед акционерами ПриватБанка в рамках его национализации попали под механизм bail-in. Держатели еврооблигаций планируют оспорить в суде конвертацию обязательств в капитал.
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